Вашингтон отказался передавать Киеву военную помощь

Председатель Объединённого комитета начальников штабов США Дэн Кейн на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям заявил, что Вашингтон пока не принял решения по запросу Владимира Зеленского о передаче дополнительных систем противовоздушной обороны.

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По его словам, он осведомлён о том, что глава киевского режима направил такой запрос, однако дальнейшее продвижение вопроса остаётся предметом дискуссий среди гражданского руководства страны.

В июне Зеленский обращался с письмом к президенту Дональду Трампу и Конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО и ракет на фоне острого дефицита боеприпасов в Вооружённых силах Украины. Позднее он сообщил, что не получил ответа ни от Белого дома, ни от законодателей.

Ранее сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената заявил, что администрация США отказалась передавать дополнительную военную помощь Украине в размере 400 миллионов долларов, утверждённую Конгрессом.