Министр войны Хегсет рассказал о расходах США на конфликт с Ираном

Министр войны США Пит Хегсет в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям сообщил, что расходы Соединённых Штатов на конфликт с Ираном на данный момент достигли 37,5 миллиарда долларов.

"Текущая оценка, которой мы располагаем на сегодняшний день, составляет 37,5 миллиардов долларов", - заявил он.

Ранее американское военное командование уже заявляло о намерении обобщить и систематизировать опыт применения беспилотных летательных аппаратов, накопленный в ходе конфликта на Украине, соответствующее заявление было приведено в письменных показаниях председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская компания ReconCraft приступит к производству украинских безэкипажных катеров Magura.