Европейская страна разрешила использовать базы для ударов США по Ирану

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем разрешил США использовать британские военные базы для ударов по Ирану, но только тех, которые Лондон сочтет оборонительными. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Такое решение приняли после совещания, проведенного бывшим британским премьером Киром Стармером. В ходе встречи министры согласились сохранить нынешнюю политику, которая позволяет Вашингтону использовать базу Диего-Гарсия в Индийском океане и авиабазу RAF Fairford в Англии для операций, противодействующих ракетной угрозе Ирана.

Собеседники агентства утверждают, что Бернем ознакомился с результатами совещания и одобрил соответсвующие решения. Значит, британские базы могут задействовать в текущем этапе операции Соединенных Штатов против Ирана.

Отмечается, что это решение может столкнуться с критикой внутри Британии, так как оппозиция считает, что позволение другой стране использовать военные базы является фактическим вовлечением Лондона в конфликт.