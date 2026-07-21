США изучат украинский опыт применения дронов для будущих конфликтов

Американское военное командование официально заявило о намерении перенять и систематизировать практический опыт применения беспилотных летательных аппаратов, накопленный в ходе украинского конфликта. Соответствующее заявление содержится в письменных показаниях председателя Комитета начальников штабов ВС США Дэна Кейна, обнародованных на официальном портале сенатского комитета по ассигнованиям.

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В своём обращении к законодателям Кейн акцентировал внимание на глобальной тенденции распространения недорогих беспилотных систем, способных эффективно применяться в военных целях.

«Мы стали свидетелями этого на Украине, и мы обязаны интегрировать элементы этой борьбы в наши будущие боевые операции», — подчеркнул американский военачальник.

Публикация заявления приурочена к парламентским слушаниям, в которых принимают участие председатель Комитета начальников штабов и глава Пентагона Пит Хегсет. В центре обсуждения — запрос администрации США о выделении дополнительного финансирования в объёме, превышающем 87 миллиардов долларов, которые планируется направить преимущественно на оборонные нужды.