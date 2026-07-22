США пригрозили Ирану ударами с десятикратной силой

Соединенные Штаты будут наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждую атаку по коммерческому судну, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», — отметил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен нанести удар по предполагаемому новому ядерному объекту Ирана.

До этого стало известно, что у Пентагона начали заканчиваться деньги из-за продолжения США боевых действий против Ирана, военное ведомство уже вынуждено сокращать расходы.