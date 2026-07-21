США пригрозили Ирану сокрушительным ответом за атаки на торговый флот

КСИР продолжает наносить удары по коммерческим судам в Ормузском проливе. Соединенные Штаты дадут жесткий ответ на каждую атаку, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Об этом пишет РИА Новости.

По данным газеты, иранские военные в последние недели атаковали в Ормузе несколько танкеров и сухогрузов. В Тегеране объяснили это тем, что суда нарушали режим прохода через пролив.

«Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее», — пригрозил Хегсет.

Министр войны подчеркнул, что президент США Дональд Трамп располагает всеми необходимым вариантами действий в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что США в последние месяцы сделали десятки громких заявлений в отношении Ирана, в частности, пообещали ввергнуть страну в каменный век, полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру республики.

Вместе с тем, отмечают военные эксперты, в последние месяцы Иран нарастил мощь военной промышленности, провел боевые испытания новых ракетных комплексов, нанес гигантский ущерб конкурентам, наладил систему ремонта поврежденных объектов, в том числе, мостов в горных районах.