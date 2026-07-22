В Германии ответили на сообщения о разработке ядерного оружия

Германия не стремится к созданию собственного ядерного оружия.

Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер, его слова передает ТАСС.

«Политика федерального правительства остается неизменной. Все усилия Германии в сфере политики безопасности и обороны осуществляются в европейском и трансатлантическом контексте. Германия не стремится к созданию собственного национального ядерного оружия», — подчеркнул он.

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Майер также заявил, что Германия придерживается концепции совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО, а также сотрудничества с Францией в рамках стратегии передового сдерживания. При этом он отметил, что правительство приняло к сведению заявления Службы внешней разведки (СВР) России о ведении в ФРГ исследований, имеющих ядерно-оружейную направленность.

По данным СВР, эксперты НАТО считают, что Германия в срок до одного года может создать собственное ядерное взрывное устройство.