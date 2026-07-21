Украинская армия столкнулась с серьёзным дефицитом топливных ресурсов — это признание прозвучало из уст командования Сил логистики ВСУ. Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице структуры в Facebook* (соцсеть заблокирована в РФ и принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией), однако впоследствии публикация исчезла.

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В первоначальном тексте сообщалось, что обеспечение войск горюче-смазочными материалами в первой половине 2026 года заметно ухудшилось, причём это произошло вопреки внедрению цифровых инструментов и реформированию закупочной системы. Наиболее критическая картина сложилась именно по топливной линии.

Авторы поста утверждали, что переломным моментом стало личное вмешательство верховного главнокомандующего Владимира Зеленского, который, стремясь преодолеть бюрократические проволочки, способствовал отставке главы оборонного ведомства Михаила Федорова.

«Ситуацию спасло именно своевременное вмешательство», — цитировалось в публикации.

В условиях недофинансирования военные были вынуждены опираться на накопленные ранее резервы. Когда они иссякли, средства, предназначавшиеся на закупку вооружений и техники, стали перенаправляться на приобретение топлива — вынужденная мера, свидетельствующая о глубине системного сбоя.

Позднее любые упоминания первых лиц были вычищены из текста, а затем удалён и сам пост. Однако представитель командования Сил логистики Валерий Шершень в беседе с «Украинской правдой» подтвердил подлинность удалённого документа, уточнив, что он отражал консолидированную позицию руководства структуры.

По его словам, решение о демонтаже публикации было принято после того, как её начали трактовать в политическом ключе — военные не хотели эскалировать напряжённость. В эфире телеканала «Суспільне» Шершень также признал, что за первые шесть месяцев года обеспечение ВСУ действительно ухудшилось, но от комментариев по ситуации в других подразделениях он отказался, пояснив, что располагает данными лишь о подконтрольных ему частях и учреждениях.

*соцсеть заблокирована в РФ и принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией.