Стало известно, когда могут назначить нового главнокомандующего ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский может назначить нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) 18 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По словам собеседника агентства, в республике в центре внимания сейчас находится конфликт экс-руководителя минобороны страны Михаила Федорова с действующим главкомом ВСУ Александром Сырским.
Источник утверждает, что в правительстве предложили «своеобразную паузу в решении судьбы главкома ВСУ».
Федоров занял пост министра обороны в январе 2026 года. 15 июля его отправили в отставку. По данным «Украинской правды», причиной стал конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
В ряде городов Украины прошли митинги в поддержку экс-министра. Постепенно протестующие начали выказывать недовольство самим украинским президентом Владимиром Зеленским и требовать отставки Сырского.