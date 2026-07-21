Лукашенко провел перестановки в руководстве вооруженных сил

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал ряд указов о перестановках в составе руководства вооруженных сил. Об этом сообщило агентство БелТА.

Генерал-майор Александр Мосолов назначен заместителем министра обороны по тылу - начальником тыла Вооруженных сил Республики Беларусь. Его предшественник генерал-майор Андрей Бурдыко уволен с военной службы в запас. Мосолов прежде занимал пост первого заместителя начальника тыла ВС страны - начальника штаба тыла.

В свою очередь начальником главного управления боевой подготовки белорусских ВС назначен генерал-майор Дмитрий Битный. Он освобожден от должности заместителя командующего войсками Западного оперативного командования вооруженных сил республики.

Генерал-майор Александр Бас освобожден от должности командующего войсками Северо-западного оперативного командования ВС страны. Он уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.