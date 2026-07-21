Евродепутат Картхайзер: «коалиция желающих» может готовить ввод войск на Украину

Осенние учения «коалиции желающих» в Польше могут быть нацелены на подготовку к возможному развёртыванию европейских сил на Украине. Об этом заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.

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«Цель этих манёвров, помимо повышения оперативной совместимости союзных войск, действительно, похоже, заключается в подготовке к возможному развёртыванию европейских сил на Украине», — отметил он в интервью «Известиям».

По его словам, такое развёртывание возможно только после прекращения огня или заключения мира. Картхайзер считает, что большинство европейских стран согласятся на операцию лишь на основе мандата ООН, чтобы заручиться поддержкой в парламентах и среди населения. Прямое участие структур НАТО, по его мнению, исключено с самого начала.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Молдавия и Северная Македония присоединились к «коалиции желающих».