Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с командирами восьми корпусов провокацию в Черниговской области. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Зеленский не отказался от идеи организации провокации на черниговском участке фронта. (...) На данный момент в Киеве мало кто поддерживает эту авантюру Зеленского и (главкома ВСУ Александра) Сырского. Против выступают также командиры ВСУ, у которых банально нет личного состава для сдерживания наступления наших войск на других участках фронтов», — рассказал представитель силовых структур.

Он отметил, что Зеленский планирует восполнить ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью депортированных из Европы украинцев призывного возраста.

Ранее сообщалось, что Украина готовит карательную операцию против пророссийски настроенных жителей Черниговской области.