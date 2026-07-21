Российские военные начали активно использовать на фронте малокалиберную крылатую ракету S8000 «Бандероль». По данным китайского портала Military, эти боеприпасы уже применялись в июне и июле по территориям Киевской, Одесской, Полтавской и Харьковской областей. Украинская сторона допускала, что такие ракеты могли появляться ещё весной 2025 года, однако нынешняя интенсивность ударов свидетельствует о выходе производства на серийный уровень.

© Московский Комсомолец

Изделие имеет длину около 5 м, диаметр 30 см и размах крыльев 2,2 м. Боевая часть весит до 150 кг, дальность полёта достигает 500 км, скорость – более 500 км/ч. Ракета оснащена отечественным приёмником спутниковой навигации «Комета-М8», который работает одновременно с ГЛОНАСС и GPS и обладает высокой устойчивостью к радиоэлектронным помехам. Основным носителем служит беспилотник «Орион», способный находиться в воздухе до суток.

Благодаря малому радиусу разворота и полёту на сверхнизкой высоте – всего несколько десятков метров – «Бандероль» затрудняет перехват. Украинские расчёты ПВО пытались сбивать её с помощью стрелкового вооружения и зенитной артиллерии, но эти методы оказались малоэффективными. Более того, попытки отследить траекторию ракеты делают сами зенитные комплексы уязвимыми для ответных ударов.

Стоимость производства «Бандероли» значительно ниже, чем у высокоточных ракет типа «Калибр» или Х-101, что позволяет наносить массированные удары по тыловым и прифронтовым объектам без чрезмерных затрат. Украинская сторона, напротив, вынуждена использовать для перехвата дорогие зенитные ракеты Patriot, что быстро истощает её арсеналы.