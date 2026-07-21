Военнослужащий ВСУ вернул Зеленскому свою единственную госнаграду

Военнослужащий ВСУ Евгений Шибалов вернул Владимиру Зеленскому свою государственную награду из-за притеснения военных со стороны главкома Александра Сырского.

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В сообщении, опубликованном на странице Шибалова в соцсети, говорится, что он вернул Зеленскому «свою единственную награду - знак отличия "За несокрушимость». Шибалов отправил госнаграду в офис Зеленского.

Причиной его поступка стало отношение главкома ВСУ Сырского к военнослужащим украинской армии. Сырский, по словам Шибалова, виновен в запугивании, избиениях и пытках, а также в психологическом насилии в отношении военнослужащих.

Поэтому «по морально-этическим соображениям» Шибалов не считает для себя «возможным иметь награду "За несокрушимость"». В «знак солидарности с сослуживцами» он отказывается «от этого знака отличия».