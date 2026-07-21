В России оценили планы ФРГ получить ядерное оружие

Планы Германии по получению собственного ядерного оружия вполне реалистичны с технологической точки зрения, а внешнеполитическая обстановка в Европе создает для этого необходимый идеологический фон. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил политолог Александр Камкин, комментируя сообщения о военно-прикладных исследованиях, ведущихся в ФРГ.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ заявили о серьезной обеспокоенности союзников Берлина по НАТО в связи с активными научно-исследовательскими работами Германии в сфере ядерных технологий. По данным СВР, немецкая сторона ведет масштабную деятельность по чувствительным направлениям — от специального материаловедения до ядерной физики — с привлечением 30 национальных университетов и использованием шести исследовательских реакторов.

Характеризуя сдвиги в мировой политике и разворот Берлина к ремилитаризации, Камкин указал на глубокую трансформацию массового сознания и внешнеполитической доктрины ФРГ.

«Внешнеполитическая обстановка для Германии за последние годы резко поменялась — и это не столько следствие событий на Украине, сколько результат глубоких сдвигов в атлантической безопасности. В качестве манифеста XXI века можно взять книгу основателя компании Palantir Алекса Карпа "Технологическая республика", где прямо утверждается, что Германия должна восстановить свою военную мощь и что ограничение ее статуса крупной военной державы после 1945 года было ошибкой. Там фактически дается зеленый свет на милитаризацию страны. И сегодня мы наблюдаем абсолютную милитаризацию не только немецкой промышленности, но и массового сознания в ФРГ под предлогом муссирования "российской угрозы"». Александр Камкин Политолог, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований РАН

Говоря о технической стороне вопроса и возможностях немецкого научно-производственного комплекса по созданию прорывных вооружений, политолог подчеркнул, что у Берлина для этого есть необходимая база, а сам тренд начинает охватывать и соседей ФРГ.

«Если брать чисто техническую составляющую, то большинство экспертов сходятся во мнении: Германии потребуется от полугода до года для создания двух первых экспериментальных зарядов. Несмотря на закрытие атомных станций, на территории страны действуют шесть исследовательских ядерных центров, где можно установить необходимое оборудование, включая центрифуги. Главное — в ФРГ сохранились специалисты высокого уровня. Идеологически это также возможно: мы видим суету вокруг попыток натянуть французский "ядерный зонтик" на Европу. Но Франция на такое не пойдет, и логично предположить, что единственным выходом для Берлина остается разработка собственного оружия. Кстати, помимо Германии в эту очередь уже выстраивается целый ряд стран, включая Польшу. В целом это вполне реалистичный сценарий».

Анализируя потенциальную реакцию США и место гипотетического немецкого ядерного арсенала в системе международной безопасности, эксперт отметил, что ключевую роль сыграет позиция Вашингтона.

«В книге Карпа есть тезис о том, что США должны сохранять лидерство в сфере высоких технологий и искусственного интеллекта, который называют ядерной бомбой XXI века, тогда как европейцы должны готовиться к конвенциональной войне на восточном фланге. Пока нынешняя американская администрация слишком увязла в ближневосточном кейсе, выборном процессе и ситуации на Украине, политика безопасности европейских государств отчасти дана на откуп им самим. В контексте амбиций Берлина — стать постоянным членом Совбеза ООН и закрепить гегемонию в Восточной Европе — инициатива по созданию своего ядерного оружия логично укладывается в этот курс. Даже два-три ядерных заряда не решат исхода масштабного конфликта, но станут сильнейшим аргументом в переговорах. Главный вопрос сейчас — дадут ли ФРГ окончательное добро "из-за океана" или все же притормозят».

Ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия учтет в военном планировании ядерные разработки Германии.