Министерство обороны России во вторник объявило о контроле над хутором Волоховское в Харьковской области.

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Согласно ведомству, перед наступлением российские бойцы успешно нарушили систему снабжения противника и подорвали боевой дух украинских военнослужащих.

Группировка «Север», действующая сразу на нескольких участках, продолжает формирование зоны безопасности на территориях Сумской и Харьковской областей. Кроме того, в ходе ночных операций Вооруженные силы РФ вновь атаковали украинские порты, задействованные для переброски военных грузов. В Минобороны РФ реакцию Киева на эти удары прокомментировали лаконично: «Получите, распишитесь».