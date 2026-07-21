Названы необходимые для перелома хода СВО меры

России следует изолировать Украину от логистических узлов в Черном море и на границе с европейскими странами. Необходимые для перелома хода специальной военной операции (СВО) меры назвал военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого приводит MK.RU.

«Нужно изолировать Украину, так же как мы изолируем район боевых действий. И мы начали это делать — изолировать Украину с Черноморского побережья и частично работать по тепловозам, железнодорожной инфраструктуре», — указал аналитик.

Кнутов уверен, что после уничтожения логистических цепочек в Черном море российским военным необходимо будет переключиться на железнодорожные узлы, связывающие Украину с Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией. Выводить из строя железные дороги специалист предложил методами, которые применяли во время Великой Отечественной войны.

"Все это приведет к тому, что Киев согласится на наши условия". Юрий Кнутов, военный эксперт

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок призвал срочно изменить подходы к ведению СВО. По его словам, России необходимо наращивать объем и номенклатуру систем дронов и развивать системы противовоздушной обороны «малого неба». К изменениям в ведении спецоперации призывал и полковник Тимур Сыртланов — еще в мае он заявлял о необходимости начать наступление на всем фронте.