Названы необходимые для перелома хода СВО меры
России следует изолировать Украину от логистических узлов в Черном море и на границе с европейскими странами. Необходимые для перелома хода специальной военной операции (СВО) меры назвал военный эксперт Юрий Кнутов, слова которого приводит MK.RU.
Кнутов уверен, что после уничтожения логистических цепочек в Черном море российским военным необходимо будет переключиться на железнодорожные узлы, связывающие Украину с Румынией, Польшей, Венгрией и Словакией. Выводить из строя железные дороги специалист предложил методами, которые применяли во время Великой Отечественной войны.
"Все это приведет к тому, что Киев согласится на наши условия". Юрий Кнутов, военный эксперт
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок призвал срочно изменить подходы к ведению СВО. По его словам, России необходимо наращивать объем и номенклатуру систем дронов и развивать системы противовоздушной обороны «малого неба». К изменениям в ведении спецоперации призывал и полковник Тимур Сыртланов — еще в мае он заявлял о необходимости начать наступление на всем фронте.