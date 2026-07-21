В России высказались об отправке десанта в Киев
Высадка десанта в Киеве нецелесообразна, поскольку Украина с 2022 года нарастила число систем противовоздушной обороны (ПВО). Так о возможности подобной операции высказался военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с MK.RU.
По его словам, для успеха такой операции сначала необходимо подавить средства ПВО, а затем уже проводить высадку десанта.
Ранее военблогер Михаил Звинчук высказался об отправке российского десанта в Одессу. Аналитик указал, что подобное решение, как и другие масштабные войсковые операции, нецелесообразно без длительной подготовки на нескольких уровнях.