Новости СВО сегодня: операция в Алексеево-Дружковке и перехват дронов

Во вторник, 21 июля, в Минобороны России сообщили об уничтожении объектов и позиций ВСУ под Константиновкой и Краматорском. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

Удар Д-30

Артиллеристы Новороссийского соединения ВДВ ликвидировали замаскированный пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Григоровки (Запорожская область). Объект был обнаружен оператором разведывательного дрона, после чего координаты передали на командный пункт, заявили в Минобороны.

Расчет 122-миллиметровой гаубицы Д-30 оперативно развернул орудие и нанес точечный удар по цели. Данные объективного контроля подтвердили полное уничтожение пункта управления и находившейся там аппаратуры, после чего артиллеристы сменили позицию.

Операция в Алексеево-Дружковке

Артиллерийские расчеты ВС РФ нанесли удар по позиции ВСУ в поселке Алексеево-Дружковка - пригороде Константиновки, рассказали в Минобороны РФ. Личный состав ВСУ обнаружили операторы дронов-разведчиков в одном из зданий.

После передачи точных координат артиллерия выполнила задачу. Прямое попадание по объекту было подтверждено кадрами объективного контроля.

Удар по базам дронов под Краматорском

Военные «Южной» группировки войск нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Дружковской городской общине, сообщили в Минобороны РФ. В поселке Алексеево-Дружковка пункт управления беспилотниками был поражен расчетами ударных дронов 6-й мотострелковой дивизии.

В районе населенного пункта Кондратовка аналогичную цель уничтожил расчет гаубицы «Гиацинт-Б» 17-й артиллерийской бригады. Объект был полностью разрушен первым же снарядом вместе с находившимся там оборудованием.

Перехват дронов под Красным Лиманом

Российские войска беспилотных систем пресекли полет разведывательных и ударных дронов самолетного типа, двигавшихся в сторону Красного Лимана. Воздушные цели были обнаружены средствами разведки и постами наблюдения, заявили в Минобороны.

Для ликвидации аппаратов операторы FPV-перехватчиков применили тактику воздушного тарана. Все обнаруженные беспилотники были уничтожены в воздухе до подлета к российским позициям.

Удар «Молнии»

Расчет ударного беспилотника «Молния-2» поразил замаскированный пункт управления дронами ВСУ на краснолиманском направлении, рассказали в Минобороны. Военные подчеркнули, что полет и атака «Молнии» прошли успешно, несмотря на украинские средства радиоэлектронной борьбы.

Атака Ми-28

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ выполнил задачу в зоне ответственности группировки «Восток», сообщили в Минобороны РФ. Разведка передала летчикам координаты пункта управления беспилотной авиацией и точек размещения личного состава ВСУ.

Экипаж применил легкую многоцелевую управляемую ракету. После этого Ми-28НМ без происшествий вернулся на аэродром базирования.

Уничтожение роботов ВСУ

Подразделения группировки войск «Север» применили беспилотные системы в Сумской и Харьковской областях, рассказали в Минобороны России. В Сумской области расчеты 22-го мотострелкового полка с помощью FPV-дронов поразили наземный робототехнический комплекс и оборудованное укрытие ВСУ.

В Харьковской области специалисты беспилотной авиации 6-й общевойсковой армии также вывели из строя робота, которого ВСУ использовали для доставки снабжения и боеприпасов.