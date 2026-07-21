Спустя два дня паники на болезненном фронте произошел прорыв — «Дальневосточный экспресс» взял Вольное. Как сообщает «Царьград», противник тем временем усиливает распространение фейков о якобы готовящейся мобилизации.

© Александр Река/ТАСС

Прорыв в Днепропетровской области

Два дня подряд с одного и того же направления приходили тревожные новости — сообщалось о расширении серой зоны и продвижении противника в Днепропетровской области в зоне ответственности группировок войск «Восток» и «Центр». Однако спустя сутки пришли позитивные вести — «Дальневосточный экспресс» совершил прорыв и занял село Вольное.

«Глубина продвижения тут по итогу составила впечатляющие 5 км. Уже с неделю не было таких прорывов, успели соскучиться, да? Удалось тут по итогу бойцам продвинуться от Новоскелеватово по лесополосам вдоль дороги, дойти до Вольного и обозначить свой контроль», — заявил Дмитрий Дегтярев.

Три других села, Андреевка, Братск и Герасимовка, оказываются в полуокружении. Однако Дегтярев замечает, что участок «сквозит», причем в обе стороны. В качестве примера полного контроля над участком эксперт привел Ильиновку на константиновском участке, где любые попытки противника зайти в поселок сразу пресекаются.

«ВСУ, конечно, могут попытаться забежать в село. Но они этого даже и не делают, поскольку это бессмысленно. Тут же участок другой, куча полей, небольшие села и огромные пространства, открытые между ними. Но, и чтобы держать тут стабильный контроль, необходимо очень много пехоты, чтобы насытить все лесополосы между этими селами», — заявил Дегтярев.

По этой причине текущая линия боестолкновений представляет полосу активных боев, но инициатива сейчас находится за ВС РФ.

Озвучена дата «большой войны»: Запад намерен «подрывать» Россию

На добропольском направлении бойцы «Центра» установили контроль над селом Ленина (украинское название — Мирное). Фронт дальше продвигается на запад по каскаду сел — до Ленина было Гришино, Новоалександровка и Васильевка. Однако бои за них дались нелегко — к окраинам Ленина бойцы вышли еще 11 июня, а взяли под контроль только на днях. Причина в расположенной южнее Сергеевке, где находится один из ключевых оборонительных узлов ВСУ. Пока она не взята, противник продолжает накаты на Гришино, а также мешают продвижению ВС РФ.

Фейки о мобилизации

Чем больше российские войска развивают успех на ЛБС, тем сильнее давление Киева становится на информационном фронте. Все чаще вбрасываются фейки о якобы начале мобилизации в России. Новый виток истерии начался после новой встречи в Кремле, где прошли переговоры президента России Владимира Путина и главы МИД КНДР Цой Сон Хи.

Ранее полковник Аслан Нахушев рассказывал, какие способы может использовать Москва для нанесения противнику неприемлемого ресурсного ущерба, который принесет победу. Один из сценариев, который он называл — общая мобилизация, после которой освободить всю Украину можно будет уже через полтора года.

«Под общей мобилизацией страны Нахушев подразумевает объявление военного положения в соответствии с Федеральным законом, создание государственного комитета обороны (ГКО) со ставкой Верховного главнокомандующего, которым переходит вся полнота власти в стране и решения которых являются правовыми актами прямого действия для всех органов исполнительной и законодательной власти России по всей вертикали», — заявлял он.

Называл Нахушев и другие неочевидные пункты. В частности, абсолютным приоритетом для экономики должно стать удовлетворение нужд армии, требуется ввести нормированную систему потребления дефицитных видов ресурсов и услуг, отменить мораторий на смертную казнь за государственные и воинские преступления, организовать выездные военно-полевые суды в прифронтовых регионах, а также ввести государственную монополию и официальную цензуру на публикацию и распространение любых видов информации.

Телеканал отмечает, что ничего подобного сейчас не планируется — необходимости в мобилизации нет и вопрос не стоит на повестке. При этом Нахушев считает, что России нужно 300 тысяч солдат на 2027 год, если стратегия ведения боевых действий останется без изменений.