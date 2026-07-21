WP: у Пентагона заканчиваются деньги из-за войны с Ираном

Пентагон быстро тратит бюджет из-за войны в Иране, средства на некоторые ключевые статьи расходов могут закончиться в течение нескольких недель. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По данным источников издания, военное ведомство США вынуждено экономить на обучении для поддержания боеготовности. Американские ВМС и ВВС уже к концу июля могут потратить средства, выделенные на ряд статей расходов в рамках бюджета 2026 года, пишет WP. В прошедшие недели Пентагон запросил у Конгресса разрешение на перераспределение $4,3 млрд с обучения и закупки вооружений на "финансирование более срочных приоритетов" и ожидает ответа.

Белый дом ранее направил в Конгресс США запрос о срочном выделении $67 млрд на финансирование боевых действий, напоминает газета. Однако Палата представителей намерена уйти на каникулы с 23 июля, из-за чего принятие решения о выделении денег будет отложено минимум на несколько недель. Если Конгресс не одобрит финансирование, то Пентагону придется пойти на "более болезненные меры", пишет WP.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.