Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских доноров продолжать поставлять оружие Киеву и ввести 21-й пакет антироссийских санкций после российских ударов по украинским объектам. Пост Зеленский разместил в своем Telegram-канале.

Зеленский отреагировал на удары России по объектам в Запорожской, Херсонской областях и в Одессе, призвав европейцев продолжать помогать Киеву.

«Важно, чтобы партнеры продолжали поддержку Украины. Принятие 21-го санкционного пакета от Евросоюза необходимо, как и поддержка нашей обороны. И очень важно, чтобы запросы на вооружение от корпусов, на средства противодействия россиянам — все то, о чем мы говорили с военными и чиновниками, — были быстрее поставлены производителями», — отметил он.

Зеленский также подчеркнул, что все эти планы должны быть реализованы как можно скорее.

20 июля российские войска нанесли удары по порту в Одессе, который работал в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также 20 июля после российского удара в Одессе начался сильный пожар на нефтебазе компании «Эксимнефтепродукт».

Зеленский прокомментировал удары по инфраструктуре в Одессе

21 июля Минобороны России сообщили об уничтожении российскими войсками с помощью «Гераней-4» резервуаров с нефтепродуктами в районе Бахмача в Черниговской области.