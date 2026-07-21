Лондон поднял патрули из-за учений российского корабля в Ла-Манше

Министерство обороны Великобритании проинформировало, что российский сторожевой корабль «Неустрашимый» выполнил боевые упражнения в акватории Ла‑Манша, неподалёку от британских берегов.

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По данным ведомства, учения проходили в нейтральных водах, в 40 морских милях южнее Плимута – именно там дислоцируется главная база Королевских военно‑морских сил.

За маневрами следил британский патруль HMS Tyne, а также французский разведывательный самолёт, который связался с экипажем сторожевика для выяснения намерений. Перед началом огневых учений россияне предупредили HMS Tyne о готовящихся выстрелах и рекомендовали отойти на безопасную дистанцию – британцы это требование выполнили. Сама стрельба из корабельной артиллерии длилась около 30 минут.

В Лондоне подчеркнули, что продолжают отслеживать перемещения «Неустрашимого» и готовы защищать национальную безопасность. При этом все действия российского корабля, как отметили в британском оборонном ведомстве, оставались в рамках международного морского права.