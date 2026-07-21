Озвучена дата «большой войны» Запада с Россией. Как сообщает «Царьград», союзники Киева намерены «подрывать» РФ изнутри, используя в том числе новые методы воздействия.

Войска не помогут

Британский The Economist заявил, что ввод западных войск на Украину не поможет ВСУ. Лидеры в Европе понимают, что конфликт близок как никогда — Россия стала болезненно отвечать на удары по своей территории. Кроме того, ВС РФ меняют цели — ведется «зачистка» тыловых объектов, задействованных в производстве и снабжении ВСУ, наблюдается обрушение инфраструктуры.

«Европейский контингент мало что сможет сделать для Украины. Но его развертывание сейчас, не дожидаясь гипотетического прекращения огня, пойдет на пользу Европе и поможет выработать у граждан менталитет, который подготовит их к войне», — заявила обозреватель Натали Точчи.

Страны НАТО обещали выделить Украине 140 млрд евро на два года, однако швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung пишет, что в реальности продвижения к этой цели пока нет. Пресс-служба альянса тоже не смогла предоставить информацию о перспективе финансирования в ответ на запрос издания. Показательно и то, что сумма помощи указана в евро, а не в долларах.

Тем не менее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Анкаре назвал Россию долгосрочной угрозой. Как напомнил депутат Госдумы, доктор экономических наук Михаил Делягин в программе «Итоги дна», на Западе озвучивается дата «большой войны» с Россией — 2030 год.

Учтет ли Россия допущенные ошибки? Как замечает профессор МГИМО полковник СВР Андрей Безруков, Москва все же «учится». Он отметил, что видит в последнее время ряд технических и организационных решений, которые идут «в правильном направлении».

Эксперт неоднократно настаивал, что Россия «упускает время в противостоянии с Западом», который сейчас явно не готов воевать с Россией — по крайней мере «по серьезному».

«Соединенные Штаты точно не хотят ввязываться в ядерную войну. Зачем, когда все те задачи, которые они перед собой ставили, и так выполняются? Европа ослабляется, Россия ослабляется чужими руками прекрасно. Зачем лезть в драку? Но европейцы, судя по всему, находятся в таком состоянии, что у элит, кроме как говорить о войне, больше нет никакого варианта остаться у власти», — подчеркнул эксперт.

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Работа на «подрыв»

Вместе с тем Безруков замечает, что главными игроками, которые ведут конфликт с РФ, являются вовсе не государства, а корпорации. Более того, «наиболее отмороженными» можно назвать цифровые компании: от Palantir до SpaceX. По его словам, они обкатывают те технологии, которые будут после продавать по всему миру.

«А как нанести им неприемлемый ущерб? Вот именно цифровым, которые наиболее отмороженные, потому что у них минимальные собственные активы», — заявил он.

Безруков добавил, что вопрос, на который России придется отвечать в следующие годы, исходит из «другой социально-экономической модели» и «технологического мира», где есть искусственный интеллект и биологическое оружие. Сам мир пока еще создается, однако Москве следует объединить тех, кто не хочет жить в «цифровом концлагере», а таких пока подавляющее большинство.

Также профессор сделал ряд жестких заявлений о характере текущего конфликта с Западом. Россия уже находится в противостоянии нового типа — во время него территории захватывать «бесполезно» и столкновение ведется «на измор и на подрыв». Стратегия Запада проста — избежать ядерного столкновения.

«И поэтому нужно лягушку варить на медленном огне. Потихонечку повышая градус эскалации. И они не остановятся, потому что отступать им некуда. Мы для них экзистенциальная угроза», — добавил он.

Безруков заявил, что первая и главная задача противников России — нейтрализовать ядерные силы страны. Добиться этого можно или выстраиванием системы в космосе, или как в операции «Паутина», чтобы нанести удар по ядерным запасам изнутри. Вторая угроза — дестабилизация государства, в которой активно используется искусственный интеллект. Расчет делается на то, что у России вертикальная система принятия решений, а различные министерства и ведомства не могут договориться между собой без высшего уровня.

Третьей угрозой являются удары по критической инфраструктуре, а четвертой — биологическая война. Безруков напомнил, что все лаборатории, находившиеся вокруг России, не просто осваивали бюджет, а делали «оружие будущего».