Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ростовскую область

Ключевым плацдармом для атак беспилотников по Ростовской области стал один из приграничных регионов Украины. Об этом рассказал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, запуск дронов ведется из Харьковской области. При этом оттуда же украинские БПЛА летят и в другие российские регионы.

«Если говорить о Ростове, то объективно беспилотники запускают из Харьковской области. Оттуда летят и на Белгород. Есть еще один путь: дроны могут идти через Азовское море и заходить на Ростов через Таганрог», — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт обратил внимание на то, что использование акватории Азовского моря позволяет Вооруженным силам Украины варьировать направления ударов, пытаясь обойти российские системы противовоздушной обороны.

Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию

Напомним, что сегодня ночью и утром над регионами России и морскими акваториями было сбито 209 беспилотников. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за ночной атаки возник лесной пожар в Милютинском районе.