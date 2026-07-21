Минувшей ночью Вооруженные силы (ВС) России нанесли комбинированный удар по военным объектам в семи регионах Украины. Для атаки были использованы ударные беспилотники, барражирующие снаряды и авиабомбы с унифицированным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Под ударом оказались Харьков, Одесса, Сумы и Чернигов. Кроме того, российские военные атаковали объекты в Полтавской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

В Харькове местные жители ВС России. В Сумах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также российские бойцы нанесли новые удары по портам Одессы. Уже под утро дронами было атаковано здание украинского ТЦК в Чернигове, здание охватил пожар.

Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы Украины

Российские бойцы атаковали компрессорную станцию «Сумская», которая является частью ключевого узла газотранспортной системы Украины. Об ударе сообщили в Минобороны.

Согласно информации оборонного ведомства, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов. Удар по объекту попал на видео.

На кадрах FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» («КВН») летит над лесополосой, затем подлетает к станции и наносит удар.

«Мы продолжаем КВН», — прокомментировали ролик в Минобороны.

ВС России прорвали участок фронта в Запорожской области

Российские бойцы успешно прорвали участок фронта на востоке Запорожской области. Солдаты продолжают активное наступление на этом направлении.

«Российские войска прорвались западнее Копани», — сообщили авторы Telegram-канал «Иди и смотри».

В этом районе ВС России взяли несколько опорных пунктов противника, а также сумели закрепиться на новых рубежах. Также сообщается о боях вблизи Красноармейска и в Днепропетровской области. Военные атакуют в районах Гришино, Новоалександровки, Родинского и Дорожного. Кроме того, штурмовики группировки «Центр» совместно с операторами дронов уничтожают пехоту и технику ВСУ в Мирнограде.