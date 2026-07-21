ВС РФ уничтожили три наземных робототехнических комплекса и два склада ВСУ в ДНР

Бойцы Южной группировки войск уничтожили три наземных робототехнических комплекса (НРТК), транспортные средства, а также два склада противника на алексеево-дружковском направлении СВО в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами воздушной разведки были обнаружены три НРТК, предназначенные для подвоза боеприпасов и провизии на передовые позиции противника. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов. Точными попаданиями роботизированные комплексы были уничтожены. Также расчетом разведывательного БПЛА были обнаружены два транспортных средства, предназначенные для ротации личного состава и подвоза боеприпасов на передовые позиции противника. Координаты целей были переданы расчетам ударных FPV-дронов. Точными попаданиями транспортные средства были уничтожены", - говорится в сообщении.

Комментируя уничтожение складов, в министерстве отметили, что задача была выполнена военнослужащими 17-й артиллерийской бригады группировки.

"В ходе разведывательных действий на алексеево-дружковском направлении операторы беспилотных систем 17-й артиллерийской бригады Южной группировки войск обнаружили склад материальных средств противника. Координаты склада были переданы расчету 152-мм орудия 2А65. В результате одного точного попадания артиллерии склад противника загорелся и впоследствии был уничтожен. Также операторы беспилотных систем выявили полевой склад боеприпасов. Координаты цели были переданы расчету FPV-дронов. В результате прямого попадания ударного дрона склад вместе с хранимыми боеприпасами был уничтожен", - добавили в МО РФ.

Как отметили в Минобороны, подразделения Южной группировки войск продолжают вести активную работу в тылу противника, блокируя дороги, уничтожая его имущество и склады, а также лишая его передовые силы возможности осуществлять эффективную оборону.