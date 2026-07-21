Армия России нанесла удар по оборудованию компрессорной станции «Сумская», являющейся частью ключевого узла газотранспортной системы Украины.

Об этом 21 июля сообщило Минобороны РФ.

«FPV-дроны "КВН" на оптоволокне ударили по технологическому оборудованию компрессорной станции "Сумская", входящей в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов — ключевого узла газотранспортной системы Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в канале военного ведомства в «Максе».

Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию

Ранее во вторник также стало известно о том, что минувшей ночью над 11 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей сбили 209 украинских беспилотников.