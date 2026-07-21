Израиль создает систему для работы аэропорта Бен-Гурион при угрозе атак

Часть ведомств и Армия обороны Израиля разрабатывают механизмы координации, которые позволят аэропорту Бен-Гурион продолжать функционировать даже в условиях угрозы ракетных ударов и запуска беспилотников в сторону израильской территории. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на военный источник.

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По словам собеседника издания, Управление аэропортов Израиля, министерство транспорта и ЦАХАЛ разрабатывают уникальную оперативную систему, которая позволяет точно определять временные окна для взлетов и посадки самолетов и синхронизирует мониторинг угроз, управление воздушным движением и работу всех систем ПВО.

Система основана на опыте работающих в израильских гражданских авиакомпаниях пилотов, многие из которых служили в ВВС Израиля, что, по данным издания, "обеспечивает беспрецедентный уровень профессионализма и координации". Согласно информации газеты, технологическое решение, которое еще "подлежит дальнейшей оценке", призвано предотвратить закрытие аэропорта Бен-Гурион в случае обострения ситуации в области безопасности.

По утверждениям The Jerusalem Post, технологически инфраструктура безопасности готова обеспечивать взлеты и посадки лайнеров даже в условиях ограничений из-за повышенной готовности к отражению возможных атак. Вместе с тем "настоящая проблема" будет заключаться в том, чтобы убедить иностранные авиакомпании продолжать выполнять рейсы в Израиль и обратно в условиях неопределенности в сфере безопасности, отмечает газета.