Россия ударила по ключевому узлу газотранспортной системы Украины

Армия России ударила по по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. Об этом журналистам сообщило Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военнослужащие наносили удар по объекту FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский» («КВН»).

По информации Минобороны, станция входит в состав Сумского линейно-производственного управления магистральных газопроводов.

20 июля армия России ударила по двум портам и судам на Украине. Атаки велись по объектам инфраструктуры в порту Черноморск, а также по двум сухогрузам в порту Одесса.