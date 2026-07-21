Берлин и Лондон намерены разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км

Германия и Великобритания планируют к 2034 году разработать крылатую ракету радиусом действия 2 тыс. км в рамках программы Deep Precision Strike (DPS). Об этом сообщила газета Die Welt со ссылкой на источники, знакомые с оборонной стратегией Великобритании, ходом переговоров между Берлином и Лондоном и сотрудничеством в сфере оборонной промышленности.

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Один из собеседников отметил, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы открыть "золотой век" взаимодействия в сфере оборонной политики. Ожидается, что при новом премьер-министре Соединенного Королевства Энди Бернэме углубление двусторонних отношений получит "новый импульс". Секретная программа Deep Precision Strike "стала флагманским проектом" нового германо-британского сотрудничества, указывает газета. К 2034 году обе страны планируют разработать ракету с дальностью полета 2 тыс. км.

Концепция Deep Precision Strike (DPS) предполагает нанесение высокоточных ударов в глубоком тылу противника. При этом Die Welt отмечает, что речь идет о сценарии на случай якобы вероятного конфликта с Россией. На июльском саммите НАТО в Анкаре программа DPS стоимостью около €35 млрд была анонсирована как проект 12 стран альянса под руководством Великобритании. При этом Германии в нем отводится центральная роль.

Подробности проекта строго засекречены. Источники в оборонной промышленности сообщают, что он, скорее всего, будет строиться на сочетании финансирования ФРГ и британских технологических наработок. Представители британского правительства хотят как можно скорее перевести проект DPS из статуса декларации о намерениях 2024 года в официальную программу - в идеале уже в 2027 году. Передать оружие на вооружение планируется к 2034 году, подчеркивает газета.

В настоящее время рассматриваются два варианта ракеты: низколетящая крылатая ракета, а также гиперзвуковая ракета, летящая со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Согласно результатам расследования, у британской стороны складывается впечатление, что проект продвигается хорошими темпами.

Германо-британский проект DPS, как утверждает Die Welt, может стать символом постепенного снижения военной зависимости Европы от США. В рамках НАТО именно американцы обладали возможностью нанесения высокоточных ударов на большие расстояния - возможностью, которой не хватало европейским союзникам.