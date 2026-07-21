Кольцо сжимается: ВС РФ готовы решить судьбу Славянска

Кольцо вокруг последней крепости украинских формирований на Донбассе сжимается, а судьба Славянска предрешена. Как сообщает aif.ru, эксперты рассказали, что происходит на ключевом направлении спецоперации.

Катастрофа для боевиков

Как рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин, штурм города уже предваряется высокоточной и кропотливой работой с воздуха и земли. По его словам, противник понимает, что штурмовые действия начнутся уже в ближайшее время.

«Сейчас уже активно работают наши беспилотные системы. Это, прежде всего, разведка, это удары по выявленным точкам противника: опорным пунктам, складам хранения боеприпасов, тылового обеспечения», — заявил он.

Положение гарнизона ВСУ осложняется не только военным, но и сугубо политическим фактором. Гагин уверен, что разрешения на отступление бойцы не получат, даже когда ситуация окончательно обострится. Для пропаганды противника Славянск и расположенный рядом Краматорск имеют сакральное значение, из-за чего противник будет оборонять их с особой жестокостью.

Эксперт также рассказал о содержании радиоперехватов и сообщений из закрытых пабликов. Боевики признают, что в Славянске они обречены и ждут «большую бойню». Осознание скорого штурма породило волну дезертирства, а украинские военные ищут любые лазейки, чтобы спасти свою жизнь.

«Сами украинские военнослужащие в своих внутренних чатах обсуждают, как оттуда выбираться. Самовольное оставление части на той стороне — это в последнее время стало нормой. Украинская военная полиция, заградотряды, сформированные из националистических батальонов и наемников, действуют достаточно жестко, но, учитывая настроение боевиков ВСУ, дезертирство все равно присутствует», — заявил Гагин.

Эксперт добавил, что освобождение такого крупного населенного пункта является сложнейшей военной задачей. Лобового штурма не будет — командование ВС РФ сделает ставку на полную изоляцию противника, лишив его возможности снабжать подразделения и проводить ротацию. Все дороги, полевые проселки и тропы снабжения будут находиться под постоянным огневым контролем.

Названы цели масштабной атаки ВСУ на Россию

«Щит» из мирного населения

Самым чудовищным аспектом обороны Славянска остается использование Киевом мирного населения. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил, что ВСУ не выпускают людей из города целенаправленно — фактически их взяли в заложники.

«За спинами мирных жителей оборудуют склады с боеприпасами, с вооружением и места дислокации военнослужащих. Российские военные в сложившейся ситуации работают ювелирно, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, которые, по сути, уже являются гражданами России, так как Славянск — это российский город, и не допустить их использования в качестве живого щита», — заявил он.

Эксперт добавил, что боевики готовят пути отхода, маскируясь под мирных жителей. Однако этот план обречен на провал — жители Славянска, пережившие оккупацию, знают своих мучителей в лицо. Кроме того, существуют улики, которые не скрыть одеждой: запах гари боеприпасов, характерные татуировки и синяки на предплечьях от прикладов автоматов.