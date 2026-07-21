Массовые внезапные проверки проходили в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Украины с декабря 2025 по июнь 2026 года, было выявлено 208 нарушений. Об этом сообщил депутат Верховой рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"По всем ТЦК Украины проходят массовые внезапные проверки", - написал депутат в своем Telegram-канале и приложил скан ответа Военной службы правопорядка ВСУ на депутатский запрос.

Как говорится в документе, с декабря 2025 по июнь 2026 года Служба правопорядка провела 561 внезапную проверку, по итогам которых было выявлено 208 нарушений. В суды был направлен 101 протокол.

Информация о вопиющих случаях нарушения правил мобилизации, а также прав человека в украинских военкоматах появляется на Украине ежедневно. Однако власти, которые обещают провести некую реформу, открыто говорят, что отказаться от мобилизации невозможно, а в военкоматах признают, что у них есть планы, которые они обязаны выполнять. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец выкладывал отчеты о нарушениях в ТЦК, отметив, что военкоматы превращаются в места лишения свободы, а его заявления в уполномоченные органы регулярно остаются без ответа.

С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Кроме того, в ряды ВСУ попадает все больше мужчин, непригодных к службе по состоянию здоровья. Провал системы мобилизации в ее действующем виде признают даже сами власти страны - армия хронически испытывает дефицит личного состава несмотря на то, что сотрудники военкоматов буквально устраивают облавы на мужчин на улицах и в общественных местах.