Наземный военный робот "Омич 3.0" завершил полигонные испытания

Наземный робототехнический комплекс "Омич 3.0", способный развивать скорость до 60 км/ ч прошел испытания на полигоне. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, "Кулибин-клуб" которого оказывает поддержку производителям.

"Полигонные испытания успешно завершил НРТК "Омич 3.0" - новая разработка компании, которая развивает высокую скорость до 60 км/ч при полной нагрузке", - сказал собеседник агентства.

Комплексы "Омич" используются для эвакуации раненых бойцов, для доставки боеприпасов, продовольствия, топлива - в общем, любых логистических задач в районе передовой. НРТК может перевозить более 500 кг, более тонны может транспортировать за собой на прицепе, буксирует легковые машины, микроавтобусы. "Омич" активно применяется в зоне специальной военной операции на Украине.

"Кулибин-клуб" Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия.