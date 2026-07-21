Российский снайпер назвал уязвимое место гексакоптера ВСУ «Баба-яга»

Самым слабым местом тяжелого гексакоптера «Баба-яга» является аккумулятор, который украинские операторы беспилотников пытаются укрепить любыми способами. Об этом рассказал РИА Новости российский снайпер с позывным Фартовый.

«Наиболее слабое место у «Бабы-яги» - это аккумулятор», - пояснил он.

При этом, по его словам, российским военным приходится бороться с защитой, которую делают операторы беспилотников Вооруженных сил Украины, и использовать для уничтожения этих дронов разные виды патронов, в том числе трассирующие и бронезажигательные.

Ранее российские военные рассказали, что в ходе боев за Константиновку специальная лаборатория «за месяц «переобула» свыше двухсот дронов типа «Баба-яга». При этом сбивается дронов «в разы больше», но на переделку поступают только те, «которые удалось достать с полей».