Рубио: Иран создаст опасный прецедент взиманием платы в Ормузском проливе

Попытки иранской стороны установить контроль над судоходством и собирать пошлины за транзит в Ормузском проливе могут спровоцировать аналогичные кризисы в других стратегически важных регионах планеты, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Тегеран пытается установить свои правила без законных оснований, заявил Рубио, передает ТАСС.

«Если мы создадим столь опасный прецедент, это может повториться в других частях света, в том числе в этом регионе», – сказал он.

Рубио добавил, что подобные действия угрожают свободе судоходства. Он подчеркнул, что под ударом может оказаться глобальная экономика и устоявшиеся правила международной торговли, действующие последние 150 лет.

В июне госсекретарь Марко Рубио исключал право любого государства на установление навигационных тарифов в международных водах.

Иранские СМИ указывали, что Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства и не будет выдавать разрешения для прохода по нему судов до тех пор, пока США не прекратят удары по территории страны.

В середине июля Иран закрыл Ормузский пролив для транзита судов.