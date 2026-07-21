Массированная атака ВСУ 21 июля: удар БПЛА по жилому дому и ракетная опасность

Сегодня ночью и утром над регионами России и морскими акваториями было сбито 209 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). К каким последствиям привела атака, в материале «Рамблера».

По информации российского военного ведомства, все сбитые дроны были самолетного типа. Они были перехвачены в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях. Также противовоздушная оборона отразила атаки в Воронежской, Калужской, Ростовской и Рязанской областях.

Дроны были сбиты и над Московским регионом, Ставропольским и Краснодарским краями, Крымом, акваториями Черного и Азовского морей, говорится в сообщении Минобороны РФ в канале на платформе «Макс».

Владимирская область

Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Авдеев.

«Жильцов там не находилось. По предварительным данным, пострадавших нет», - уточнил глава региона.

По словам Александра Авдеева, была проведена эвакуация. А возникший из-за удара пожар на площади около 25 кв. м. был локализован, ликвидировано открытое горение.

Белгородская область

Вооруженные силы Украины нанесли сегодня ночью ракетные удары по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом говорится в сообщении оперштаба региона в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные и аварийные службы уточняют информацию о последствиях», - пояснили в ведомстве.

В свою очередь врио губернатора Александр Шуваев отметил, что последние сутки были для региона крайне тяжелыми и «беспрецедентными по количеству погибших и пострадавших от вражеских атак».

«В Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах погибли восемь мирных граждан, среди которых был ребенок. Вчера же была установлена личность мужчины, погибшего 19 июля, таким образом, только за вчерашний день мы потеряли 9 человек. Кроме того, стало известно, что в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки дрона 11 июля в Белгородском округе», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Также, по данным Александра Шуваева, в семи округах области накануне получили ранения 77 человек, среди которых ребенок. При этом есть тяжелораненые.

Ростовская область

Лесной пожар возник в Ростовской области из-за ночной атаки украинских беспилотников. Об этом губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, атакованы были Ростове-на-Дону, а также Константиновский, Обливский, Боковский и Советский (сельский) районы.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Милютинском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание леса. Пострадавших нет. Угрозы населенным пунктам нет. В настоящее время проводится тушение пожара», - уточнил губернатор.

Ракетная опасность

Предупреждения о ракетной опасности получили сегодня жители целого ряда российских регионов, в том числе Ставропольского края, Липецкой, Орловской, Самарской и Ульяновской областей. Соответствующие сообщения опубликовали губернаторы, пишет «Российская газета».

В частности, в 3:09 мск глава Ставропольского края Владимир Владимиров в своем канале в «Максе» призвал земляков укрыться и следить за передаваемой информацией.

А жителей Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Калужской, Астраханской областей и Татарстана уведомили об угрозе через МЧС России.

Напомним, что накануне была атакована Москва. По данным мэра Сергея Собянина, в направлении столицы летели примерно 400 украинских беспилотников. Большая часть из них была нейтрализована силами на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.