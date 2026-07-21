В КСИР сообщили об ударе по базе США в Иордании и уничтожении F-15

В КСИР сообщили об ударе по базе США в Иордании и уничтожении РЛС ПРО и истребителя F-15, говорится в Telegram-канале Press TV.

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«ВКС КСИР нанесли ракетный удар по американской базе в Иордании... уничтожив радиолокационную систему противоракетной обороны и истребитель F-15, находившийся в ангаре», — говорится в сообщении.

Ранее ВС США начали новую волну ударов по Ирану. В КСИР заявили об ударах по американским объектам в Бахрейне и Кувейте.