Эксперты считают, что высокоточный удар по заводу UKRTAC в Киеве существенно снизит возможности ВСУ по тестированию и внедрению передовых военных технологий. Об этом подполковник запаса Олег Иванников и полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказали «Аргументами и фактам».

На Украине сообщили о полном уничтожении завода и складов производителя военной амуниции UKRTAC в ночь на 19 июля. По словам Иванникова, на площадке велись работы в рамках американской концепции «солдата будущего», предполагающей интеграцию в экипировку радиоэлектронных средств, элементов искусственного интеллекта, систем связи и дополненной реальности.

«Уничтоженный цех был не складом готовой продукции, а высокотехнологичной лабораторией, где обычное обмундирование превращали в элемент боевой нейросети», - заявил Иванников.

Он отметил, что продукция завода проходила испытания в боевых условиях. В рамках массированного воздушного удара были поражены и другие объекты военно-промышленного комплекса. По словам Матвийчука, под удар попали предприятия, где производились системы управления для ракет (в том числе для «Фламинго») и беспилотных комплексов, а также площадки по сборке аккумуляторов для дронов.

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Эксперты подчеркнули, что разрушение этих площадок и складов с комплектующими осложняет восстановление военной техники и бьет по снабжению ВСУ. Украинская промышленность теряет возможности для самостоятельного выпуска дальнобойных систем и ремонта поврежденного оборудования.