Средства ПВО Иордании сбили пять иранских БПЛА и три ракеты

Вооруженные силы Иордании перехватили и уничтожили за сутки пять беспилотников, запущенных из Ирана, и три баллистические ракеты. Об этом говорится в заявлении представителя главного командования, размещенном в X.

"Беспилотники были эффективно и точно нейтрализованы иорданскими системами противовоздушной обороны, - указывается в тексте. - В результате проведенной операции не было причинено какого-либо ущерба, пострадавших нет".

В первой половине дня были сбиты три запущенные Ираном баллистические ракеты, которые вошли в воздушное пространство королевства. Как отмечается в коммюнике, в районах падения обломков развернуты специализированные инженерно-технические группы, сведений о жертвах и материальном ущербе не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о нанесении удара по американской военной базе в Иордании. В результате атаки, как утверждается, был уничтожен радар системы ПВО и истребитель F-15, находившийся в ангаре.