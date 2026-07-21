Российские военные взяли в плен пьяных бойцов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» взяли в плен шестерых украинских боевиков в состоянии алкогольного опьянения в Днепропетровской области. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал боец группировки с позывным Копченый.

По словам стрелка, военные поняли, что солдаты противника выпивают благодаря звукам, которые доносились с украинских позиций. После того как на опорном пункте стих шум, трое бойцов ВС РФ скрытно приблизились к позициям противника и проникли в окоп.

«Потихоньку продвинулись по темноте. Подползли, заползли в окоп к ним. Открыли дверь, они все там спят. Ну, шесть человек было. Пили водку они, мы их взяли в плен», — добавил Копченый.

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Ранее сообщалось, что украинский солдат застрелил двух сослуживцев, пытавшихся обмануть российских военнослужащих готовностью сдаться в плен. Бойцы противника пытались заманить их на заминированный участок местности.