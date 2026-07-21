В Турции высказались о ситуации с российскими С-400

Власти Турции совместно с США ищут пути решения вопросов, связанных с российскими зенитными ракетными системами С-400, пишет газета Türkiye со ссылкой на министра обороны страны Яшара Гюлера.

«В рамках процесса, который продолжается с США с позитивной динамикой в военной и политической сферах, стороны в духе взаимопонимания и сотрудничества ищут пути решения вопросов, оставшихся с прошлого и затрагивающих также третьи страны», — цитирует его издание.

Гюлер также подчеркнул, что планы Турции в области национальной обороны разрабатываются с учётом анализа текущих и будущих угроз.

Ранее издание Hürriyet сообщило, что Турция продала приобретённые у России зенитные ракетные системы С-400 одной из стран Персидского залива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара поддерживают контакты по вопросу российских зенитных ракетных комплексов С-400, а обсуждение этой темы продолжится.

Диалог с Россией необходим для решения вопроса, связанного с С-400, подчёркивал глава турецкого МИД Хакан Фидан.