Коалиция пригрозила хуситам «жестким» ответом за угрозы судам

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала обеспечивать защиту своих коммерческих судов в Баб-эль-Мандебском проливе. Представитель объединенных сил Турки аль-Малики заявил, что на любые угрозы со стороны хуситов последует «жесткий» ответ.

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В коалиции квалифицировали возможные нападения на суда как нарушение международного права и акты морского пиратства. Аль-Малики подчеркнул, что принимаемые меры полностью соответствуют Конвенции ООН по морскому праву.

Представитель коалиции также опроверг утверждения хуситов о блокаде йеменских портов. По его данным, за первое полугодие 2026 года в порты Ходейда, Салиф и Рас-Иса зашли более 300 коммерческих судов, доставивших продовольствие, товары, нефтепродукты и стройматериалы.

Reuters: Иран попросил хуситов перекрыть Красное море

Напомним, Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом. Это одна из ключевых транспортных артерий для поставок энергоносителей из Персидского залива в Европу. Через пролив транспортируется около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа.

Эскалация вокруг пролива нарастает. 16 июля Иран попросил хуситов подготовиться к возможной блокаде Красного моря, после чего движение разместило ракеты и беспилотники в районе Баб-эль-Мандебского пролива. 20 июля хуситы официально объявили о морской блокаде Саудовской Аравии, назвав это ответом на ограничения в отношении подконтрольных им районов Йемена.

Напряженность усилилась после того, как повстанцы атаковали аэропорт в саудовской Абхе в ответ на удар по аэропорту Саны. Эта эскалация фактически нарушила неофициальное перемирие, действовавшее с 2022 года.

Угрозы хуситов судоходству звучат систематически. В конце марта Bloomberg сообщал, что Иран подталкивал повстанцев к кампании против коммерческих судов в Красном море. В апреле хуситы уже предупреждали о возможном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива в случае, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать мирному урегулированию.