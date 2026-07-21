США захотели помочь Украине против российских дронов

США захотели помочь Украине защититься от российских дронов, поставив Киеву портативные системы радиоразведки для их обнаружения. Об этом со ссылкой на американские правительственные документы сообщает РИА Новости.

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Утверждается, что Пентагон ищет поставщиков 40 подобных систем. Их оснастят высокоточными антеннами и устройствами для их развертывания. Киеву также собираются передать необходимое оборудование и лицензии.

Системы противодействия дронам будут поставляться со специальным программным обеспечением. Отмечается, что уведомление Пентагона в данный момент носит информационный характер и формально не является тендером.

Ранее США отказались от предложенных Украиной технологий противодействия БПЛА.