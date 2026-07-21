ВИЧ и гепатит: в ВСУ отправляют на кухню больных бойцов

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о масштабных нарушениях в ходе мобилизационной кампании. По его словам, в вооруженные силы Украины призывают мужчин с подтвержденными диагнозами ВИЧ и гепатита, при этом военно-врачебные комиссии признают их полностью годными к службе.

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В интервью YouTube-каналу издания "Новости Live" Лубинец сообщил, что только в этом году получил тысячи обращений от граждан. Люди жалуются на решения ВВК, которые игнорируют явные признаки тяжелых болезней.

Омбудсмен привел конкретный случай: мужчина с официально подтвержденным ВИЧ четвертой стадии и гепатитами B и C был направлен на полигон. При проверке выяснилось, что комиссия признала его полностью годным. В итоге боец оказался в наряде по кухне. По словам Лубинца, это не единичный эпизод, а системная проблема.

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При этом у мобилизованных нет возможности оспорить решение ВВК. Также омбудсмен обратил внимание на ситуацию с доступом адвокатов в территориальные центры комплектования — украинский аналог военкоматов. За 2025 год более 60 защитников пожаловались, что их не пускают в помещения ТЦК. Лубинец уточнил, что большинство адвокатов — женщины, тогда как мужчины-адвокаты опасаются приезжать в эти учреждения.

Параллельно с отправкой больных на полигоны процветает коррупция. Лубинец сообщил, что здоровые мужчины откупаются от мобилизации за взятки. По его данным, суммы варьируются от 10 до 20 тысяч долларов. Расценки зависят от места: если задержанного освобождают прямо из автобуса, стоимость одна, когда же он уже находится внутри ТЦК — цена возрастает вдвое.

Напомним, всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. В соцсетях регулярно появляются кадры насильственного призыва и конфликтов с военкомами. Растет число случаев избиения и гибели призванных, а также попадания в армию граждан, непригодных к службе по здоровью.