Центральный Иран подвергся атаке США: слышны взрывы

Звук мощного разрыва раздался в центральной части Ирана, взрывы были слышны в городе Исфахан. Об этом проинформировало местное агентство Tasnim.

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Сообщается, что инцидент произошёл спустя несколько минут, после начала американских налётов. Никаких подробностей о причинах взрыва, возможных жертвах и разрушениях пока не приводится. Информация уточняется.

Местные власти и экстренные службы выясняют обстоятельства случившегося.

Тем временем Пентагон ранее подтвердил данные о почти ста американских военнослужащих, получивших ранения в июле. Они пострадали в результате ударов Ирана по местам базирования ВС США на Ближнем Востоке.