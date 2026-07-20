$77.9688.91

Сырский признал превосходство войск России над ВСУ «во всем»

Lenta.ru

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что российские войска «во всем» превосходят украинскую армию.

Сырский признал превосходство войск России над ВСУ «во всем»
© Лента.ру

Он написал об этом в колонке для портала Militarnyi.

«Я не могу через два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать: теперь воюем так», — добавил Сырский, отвечая на претензии насчет низкой скорости внедрения беспилотников.

Сырский отметил, что для эффективного применения БПЛА требуются, в частности, артиллерия, минометы, средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Перечень необходимого для закупки Генштаб предоставляет Министерству обороны Украины.

«Закупать нужно все, а не только то, что сейчас в тренде», — пишет главком ВСУ.

Ранее британская газета The Guardian писала, что вопрос отставки Сырского «уже решен». По словам источника издания, новый главком ВСУ должен быть «известным и популярным», но при этом не обладать политическими амбициями, чтобы «не создавать конкуренции».