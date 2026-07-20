Назван самый вероятный кандидат на пост главкома ВСУ

Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатов на пост главкома ВСУ, наиболее вероятным из них является командующий Объединенными силами украинской армии Михаил Драпатый, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник агентства уточнил, что всего на должность главкома рассматриваются 11 кандидатов. Среди них командир Третьего армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Андрей Билецкий* (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол и командир корпуса «Хартия», полковник Игорь «Корнет» Оболенский.

По данным источника, украинский лидер уже провел встречи со многими претендентами, обсудил текущую повестку.

Ранее сообщалось, что на Украине после отставки правительства начался кризис в сфере военного командования. Основные проблемы возникли с подбором кандидатов на посты министра обороны и главкома ВСУ.

Министр обороны Украины пытался добиться отставки главкома ВСУ Сырского

Вместе с тем, отмечают эксперты, пока нет подтвержденных данных об отставке Александра Сырского — ряд украинских официальных лиц утверждает, что он продолжает занимать пост главкома, часть уверенно заявляет, что военачальника лишили поста и собираются перебросить на другую должность.

В списке кандидатов, по словам аналитиков, есть также замначальник Генштаба ВСУ Владимир Горбатюк, занявший свой пост в феврале 2024 года, когда Сырский стал главкомом вместо Валерия Залужного.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ