В Чечне запустили производство комплексов РЭБ на основе опыта "Ахмат"

Серийное производство современных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с учетом практического опыта бойцов подразделений "Ахмат" запустили на территории Российского университета спецназа имени В. В. Путина в Чечне. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

"Полученные на поле боя знания и практические наработки сегодня становятся основой для создания технологий, от которых зависят безопасность и жизни наших бойцов. Ярким подтверждением этому стал запуск серийного производства современных комплексов радиоэлектронной борьбы, разработанных ООО НПП "Союз" на основе практики бойцов подразделений "Ахмат" МО РФ и специалистов Российского университета спецназа имени В. В. Путина", - написал Кадыров.

Он отметил, что в условиях активного применения беспилотной авиации средства радиоэлектронной борьбы являются одним из ключевых элементов защиты.

"Важную роль в реализации подобных инициатив играет и Российский университет спецназа имени В. В. Путина. При всесторонней поддержке его куратора Адама Кадырова здесь продолжается работа по развитию перспективных проектов, направленных на создание современных технологий, востребованных в реальных боевых условиях", - рассказал глава Чечни.

Он выразил уверенность, что накопленные знания и практика станут основой для создания новых, еще более совершенных, систем РЭБ.