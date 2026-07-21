Российские Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Балтийского моря

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей Су-35С ВКС РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - следует из сообщения ведомства.

Там уточнили, что продолжительность полета составила более четырех часов. На отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны России.